В Министерстве здравоохранения сообщили, что вакцина от COVID-19 Центра Гамалеи находится на стадии государственной регистрации.

В Российском Фонде прямых инвестиций уверяют, что отечественная вакцина станет первой в мире.

Планирующееся появление одобренной вакцины глава фонда Кирилл Дмитриев сравнил с запущенным Советским Союзом первым искусственным спутником Земли. Он утверждает: Россия уже даже ведет переговоры с Бразилией о производстве отечественной вакцины на ее территории. Дмитриев уверен: американцы удивились, услышав гудение спутника в 1957-м году – и схожие чувства испытают при одобрении российской вакцины, передает его слова телеканал CNN.

Его источники, в свою очередь, утверждают: официальное разрешение разработки центра имени Гамалеи могут получить 10 августа или даже раньше. Причем, как отмечается, давление оказывается не только самой эпидемией, но и якобы Кремлем, который хочет представить Россию как передовую научную страну. Впрочем, применяться разработки будут избирательно: первыми прививку получат врачи, которые непосредственно работают с больными COVID-19, добавляют собеседники канала.

Схожие сведения и у источников агентства «Интерфакс»: ввода вакцины в гражданский оборот они ожидают к середине августа, но при этом массовое применение – только к началу следующего года.

В самом Центре имени Гамалеи, а также в Министерстве обороны заверили, что испытания на добровольцах показали эффективность и безопасность вакцины — она сформировала иммунитет. Исследования проводились в течение месяца.