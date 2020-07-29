Белорусское государственное информагентство Белта сообщает о задержании под Минском боевиков иностранной ЧВК

Белорусское государственное информагентство Белта сообщает о задержании под Минском боевиков иностранной частной военной компании. Всего задержано 32 человека. Подробностей пока нет. КГБ, МВД и Следственный комитет пока не дают комментариев.

Стоить напомнить, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы, в них будет участвовать и Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года. Предвыборная кампания сопровождается массовыми протестными акциями. Ранее сам Лукашенко говорил об опасности уличных протестов, из-за которых, по его словам, рождаются майданы.