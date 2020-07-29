Доброхотов: Задержания якобы сотрудников ЧВК под Минском могут означать борьбу с «организаторами протестов»

Под Минском правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 человека, которые якобы являются сотрудниками иностранной частной военной компании. По мнению шеф-редактора издания «TheInsider» Романа Доброхотова, скорее всего, речь идет «просто об оппозиционерах, организаторах протестов, которые готовились к предстоящим выборам». Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никаких официальных данных о том, кто задержан, нет, остается только гадать. И судя по всему, речь идет просто об оппозиционерах, организаторах протестов, которые готовились к предстоящим выборам. Там оппозиция достаточно хорошо организована. Там действительно есть движение, которое помогает организовывать безопасность оппозиционеров и акции протеста. Я думаю, что кого-то из этих организаторов могут арестовать под предлогом того, что они какие-то вооруженные боевики», — сказал Р.Доброхотов.

Шеф-редактор издания напомнил, что ранее на территории Белоруссии уже арестовывали сотрудников частных военных компаний, и боевиков. «Это были граждане Белоруссии, которые воевали в Украине на стороне сепаратистов. И как ни странно, их в Белоруссии арестовывали по статье о наемничестве. Здесь явно история другая. Мы все видим контекст. Совсем недавно Лукашенко на встрече с силовиками заявлял о том, что некие боевики будут устраивать на центральных площадях что-то, пытаться захватить власть. То есть он подготавливал, таким образом, общественное мнение к тому, что сейчас власть будет бороться с теми, кого назовут боевиками. На самом деле это тревожно, поскольку речь идет о ЧВК, то этим людям могут предъявить серьезное обвинение: будет фабрикация улик, подкинут какое-то оружие и т.д.», — отметил Р.Доброхотов.

Глава издания выразил сомнения по поводу существования возможности «вооруженного переворота» в Белоруссии, о чем глава страны заявлял ранее.

«Мне трудно представить, что какие-то белорусские люди могли готовить вооруженный захват власти, это сейчас совершенно ни к чему. На данный момент подавляющее большинство людей против власти, и им достаточно выйти на улицы и создать революционную ситуацию. Для этого не нужен вооруженный захват власти. Поэтому я думаю, для Белоруссии это удобный повод, чтобы под предлогом борьбы с вооруженным переворотом начать массовые репрессии», — отметил Р.Доброхотов.

Ранее портал tut.by передал, что пресс-служба белорусского КГБ не доступна для комментариев по поводу задержания 32 человек. СК и МВД Белоруссии также пока не прокомментировали появившуюся информацию.