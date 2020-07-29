Суд перенес на четверг предварительные слушания по делу о ДТП, по которому проходит Михаил Ефремов

Ажиотаж был сегодня в Пресненском суде Москвы. Там начинается рассмотрение дела Михаила Ефремова, которое вызвало большой общественный резонанс.

У здания Пресненского суда с самого утра была необычно большая толпа журналистов. У лестницы на главном входе стояли десятки съемочных групп федеральных телеканалов, которые почти сразу окружали всех появлявшихся участников процесса.

Обвиняемый в свою очередь с прессой общаться отказался. В суд Михаила Ефремова привезли на машине Федеральной службы исполнения наказаний, после чего он молча прошел мимо съемочных групп в медицинской маске, чёрных очках и кепке с надписью non grata.

Само заседание длилось около двадцати минут. Предварительные слушания решили перенести, поскольку адвокаты Ефремова не смогли сегодня приехать. Адвокат нескольких родственников погибшего Александр Добровинский сказал потом, что обвиняемый вёл себя спокойно и судье он представился как бизнесмен.

В свою очередь гражданская супруга погибшего Ирина Стерхова сегодня сказала, что обвиняемый даже не связывался с его семьёй, а адвокат Татьяна Головкина отметила, что артист отказался от дачи показаний, воспользовавшись 51-й статьёй Конституции. Она даёт право не свидетельствовать против себя.

Напомню, — вскоре после ДТП Михаил Ефремов вину признал. Позже адвокат Эльман Пашаев стал отрицать вину актера. Экспертиза установила, что в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения.