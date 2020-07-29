Американские СМИ продолжают обвинять Москву в стремлении повлиять на ход президентской кампании в США

Американские СМИ, ссылаясь на информированные источники, продолжают обвинять Москву в стремлении повлиять на ход президентской кампании в США.



Как пишет Нью-Йорк таймс, российская военная разведка через правительственный информационный центр ИнфоРос и ряд других Интернет-изданий распространяет дезинформацию и пропагандистские материалы касательно пандемии. В частности, российские спецслужбы пропагандируют выдвинутый ранее Китаем лживый тезис о том, что коронавирус был разработан в американских военных лабораториях, а также преувеличивают размеры гуманитарной помощи России Соединенным штатам, которая якобы обеспечит разрядку в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Ссылаясь на разведданные, Нью-Йорк таймс называет имена двух бывших сотрудников ГРУ, служивших в подразделении, специализирующемся на военной психологической разведке, которые публиковали ложные материалы о пандемии коронавируса на сайтах Inforos, Infobrics.org и OneWorld press. По словам неназванного собеседника издания, всего таким образом было распространено около полутора сотен статей дезориентирующего характера, которые, по заключениям экспертов, редактировались носителями английского языка.

Публикация ранее засекреченных данных о подрывных действиях российских, китайских и иранских спецслужб с целью повлиять на исход предстоящих президентских выборов стала ответом американского разведсообщества на критику со стороны демократов, утверждавших, что предупреждения об информационной угрозе Соединенным штатам не имеют под собой оснований.

В Кремле сегодня сказали, что предположения о якобы проводимой Россией дезинформации о коронавирусе это фобия.