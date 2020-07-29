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5 15 6 2019
14:04, 29 июля 2020

Государственное агентство «БелТа» передает, что под Минском задержали иностранных наемников

Число задержанных — 32, они работают на зарубежную частную военную компанию, это пока все, что сообщило государственное белорусское агентство. Ни названия компании, ни даже принадлежность подозреваемых, или их цели не называются. В МВД Белоруссии и Следственном комитете сказали интернет-изданию Tut.by, что у них никакой информации нет. Пока молчат в КГБ республики. Все это происходит за две недели до назначенных на 9 августа президентских выборов. И на фоне акций протеста, а также массовых предвыборных митингов, которые собирает один из кандидатов от оппозиции – Светлана Тихановская. Еще несколько дней назад белорусский президент Александр Лукашенко, посещая одну из воинских частей, намекал на попытки иностранного вмешательства в ситуацию в республике.

В качестве стран, откуда пытаются влиять, еще раньше белорусский лидер называл в том числе Россию и Польшу. В Москве тогда отвечали, что никогда не вмешивались в выборные процессы в соседней республике.

Эксперты по Белоруссии, опрошенные несколько дней назад газетой «Московский комсомолец», не исключали, что Минск может пойти на введение чрезвычайного положения для того, чтобы отменить президентские выборы и разгромить оппозицию.

На самом деле задержанными могут быть активисты оппозиционных движений, не представляющие угрозы безопасности граждан. Такое мнение «Эху Москвы» высказал шеф-редактор издания The Insider Роман Доброхотов. Белорусские власти под предлогом предотвращения госпереворота может начать массовые репрессии, считает Роман Доброхотов.

Власти Белоруссии не в первый раз заявляют о задержании иностранных боевиков накануне выборов или на фоне протестов. Об этом «Эху Москвы» рассказал белорусский политический обозреватель Александр Класковский. Александр Класковский считает, что к этому задержанию следует относиться с определенным скепсисом.



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