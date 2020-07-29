Путин: Снимать ограничения надо осторожно, необоснованная поспешность чревата повторным ростом

Об этом заявил президент России Владимир Путин. Число заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается, но ситуация может качнуться в любую сторону, заявил президент РФ Владимир Путин.

«В июне и в июле количество заражений коронавирусом в РФ постепенно сокращается. По оперативным данным, число новых выявленных случаев сейчас практически в 2 раза ниже, чем в период пиковых значений мая», — сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ. «Хочу сразу сказать, ситуация остается сложной, может качнуться в любую сторону», — подчеркнул президент. Также Путин отметил, что важно заранее просчитать и учесть все риски пандемии. Президент призвал сделать все, чтобы за счет профилактических мер избежать повторного режима ограничений по коронавирусу.