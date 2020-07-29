Песков заявил, что в Кремле изучат информацию о давлении на журналистов в Хабаровске

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге с журналистами, что в Кремле изучат информацию о попытках давления на журналистов в Хабаровском крае с целью воспрепятствовать освещению протестных акций. Так он ответил на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы», добавив, что подобное давление недопустимо.

На просьбу корреспондента прокомментировать информацию о том, что на журналистов ряда региональных СМИ было давление со стороны сотрудников силовых структур, требующих не освещать акции в поддержку арестованного бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, Дмитрий Песков отметил: «Мне об этом ничего неизвестно. Если вы нам дадите более подробную информацию, мы обязательно с этим разберемся, или если вы попросите ваших коллег представить нам эту информацию».

На замечание, что об этих случаях уже написали сразу несколько изданий, Дмитрий Песков сказал: «Мы поинтересуемся этой ситуацией. Конечно, это недопустимо».