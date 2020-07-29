Госкомпании и правительственные ведомства получили от властей основную часть госконтрактов для коронавирусных закупок

Государственные компании и правительственные ведомства получили от властей России основную часть госконтрактов для коронавирусных закупок. Об этом говорится в расследовании интернет-издания «Проект».

Свыше 200 млрд рублей выделило государство на борьбу с COVID-19. Большая часть этих денег досталась госкорпорации «Ростех», а также Министерству промышленности и торговли. Следом идут Минобороны и МВД, которые опередили по дотациям даже Минздрав.

Интернет-издание отмечает, что субсидии в меньшей степени выделялись регионам – не больше 70 млрд рублей. Субъектам пришлось брать средства из собственных резервных фондов или обращаться за помощью к госкомпаниям. Проанализировав более 90 тысяч контрактов, журналисты «Проекта» пришли к выводу, что основная часть дотаций использовалась для закупки медицинского оборудования, средств защиты и лекарств. Однако, больше половины контрактов было засекречено, поэтому определить куда ушло как минимум 60 млрд рублей невозможно. В частности, как расходовались средства, выделенные Министерству обороны, неизвестно.

Что касается Москвы, то столица дотаций из федерального бюджета для борьбы к коронавирусом не получала.