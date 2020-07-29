Кремль не намерен реагировать на обвинения американских СМИ в распространении фейков о коронавирусе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал такие публикации «навязчивой фобией». Ранее Associated Press и The New York Times сообщили, что российское ГРУ ведет в США кампанию по дезинформации. Как утверждают издания, двое бывших сотрудников российской разведки публиковали материалы об американском происхождении коронавируса.
2020-07-29T13:36:16+03:00
2020-07-29T13:36:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683931-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
13:36, 29 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)