Бизнесмен Олег Дерипаска назвал «пофигистичным» отношение российских властей к международным санкциям

Как выразился Дерипаска, «нас схватили, и не за два места, и нам больно». Он уверен, что «за пять лет можно было сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет». Стоит напомнить, что сам Дерипаска включен в американский санкционный список. США требуют отстранить бизнесмена от принятия решений в группе ГАЗ, — сообщает РБК.