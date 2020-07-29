Бизнесмен Олег Дерипаска назвал «пофигистичным» отношение российских властей к международным санкциям

Как выразился Дерипаска, «нас схватили, и не за два места, и нам больно». Он уверен, что «за пять лет можно было сделать выводы и обеспечить минимальный риск для российской экономики и реальный экономический суверенитет». Стоит напомнить, что сам Дерипаска включен в американский санкционный список. США требуют отстранить бизнесмена от принятия решений в группе ГАЗ, — сообщает РБК.
2020-07-29T13:35:32+03:00
2020-07-29T13:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 29 июля 2020
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