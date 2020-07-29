ФСБ и налоговая провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах санкт-петербургской группы компании «Возрождение»

ФСБ и налоговая служба провели оперативно-розыскные мероприятия в офисах санкт-петербургской группы компании «Возрождение» — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информированные источники. «Возрождение» — второй по величине поставщик тротуарных плит из гранита для Москвы. Как утверждает «Коммерсантъ», визит сотрудников ФСБ и налоговиков связан с подозрениями в хищении бюджетных средств. В частности, Возрождение переделывало в Москве Пятницкую улицу и Краснопресненскую набережную, получив за два контракта более полутора миллиардов рублей.
2020-07-29T13:34:50+03:00
2020-07-29T13:34:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:34, 29 июля 2020
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