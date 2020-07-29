Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев обещает явиться завтра в суд на заседание по делу своего подзащитного

Сегодня в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание, однако заседание пришлось переносить из-за неявки защитников Ефремова. Ранее Пашаев сообщил. Что просил суд перенести слушания на другую дату. Пашаев подтвердил, что Ефремов отказывается признать себя виновным, — сообщает ТАСС.