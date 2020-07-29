Песков не считает, что Кремль дезинформируют по делу журналиста Сафронова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не считает, что Кремль дезинформируют по делу журналиста, советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова. Такое мнение он высказал на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы» о том, что «есть ощущение, словно кто-то кого-то дезинформирует».

«Мы не можем разделить это ощущение», — сказал Д.Песков. Добавив, что «вряд ли президент будет запрашивать дополнительную информацию» по делу.

«Даже по таким чувствительным делам вряд ли президент имеет возможность быть в курсе всех шагов следствия», — добавил он.

Пресс-секретарь не стал комментировать вопрос, «что спрашивали у Сафронова, а что не спрашивали».

«Но по нашей информации, его обвинение никоим образом не имеет отношения к его журналистской деятельности», — добавил Песков.