Супруга сына экс-генпрокурора Юрия Чайки сообщила об угрозах отобрать детей

Она записала видеообращение, в котором потребовала от мужа дать ей развод.

Старший сын бывшего генерального прокурора Артем Чайка пользуется безграничной властью и давит на госорганы, говорит Марина Чайка в своем обращении, опубликованном на YouTube-канале юриста Екатерины Гордон. В видео она рассказала, что прожила с мужем в браке 21 год, у них четверо детей, которых могут отобрать органы опеки. Их представители дали понять, что выступают на стороне сына экс-генпрокурора. Марина Чайка чувствует себя бесправной из-за влиятельности супруга. Она также рассказала, что ей уже около двух месяцев не отдают паспорт и другие документы. Муж не дает ей развод, даже несмотря на то, что она не собирается претендовать на его имущество. Чайка подчеркнула, что записала видеообращение от отчаяния. Ее дочери поддержали мать. Одна из них сказала, что в этой ситуации возможны «вбросы» о том, что Марина Чайка сумасшедшая, но это не имеет ничего общего с реальностью. Вторая дочь обратилась к отцу и попросила его дать развод и дать семье жить спокойно.

Бизнесмен Артем Чайка стал широко известен после расследования ФБК, в котором утверждалось, что он причастен к криминалу. Он также находится под санкциями США.