Правозащитный проект «Команда 29» объявила сбор средств в поддержку журналиста Ивана Сафронова

Журналисты, адвокаты, друзья и коллеги намерены собрать в поддержку Сафронова 750 тысяч рублей. Это следует из специальной страницы на платформе «Планета», через которую и ведется сбор средств. Как отмечается, деньги пойдут на юридическую помощь, экспертизы, производство информационных материалов и ряд других направлений, связанных с делом Сафронова. За неполный день проекту «Команда 29», которым руководит адвокат журналиста Иван Павлов, удалось уже собрать почти 12,5 тысяч рублей. О потраченных средствах они пообещали отчитаться.

Действующего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, работавшего в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости», задержали в начале июля. Следствие утверждает, что три года назад он передал некие секретные сведения спецслужбам Чехии. На тот момент Сафронов работал в «Коммерсанте». Свою вину он отрицает.

Защита Сафронова убеждена, что преследование связано с его журналистской деятельностью. Следователи это отрицали, но при этом, по словам адвоката Ивана Павлова, предлагали журналисту выдать имена своих источников.