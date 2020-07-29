COVID-19, вызвавший вспышку во вьетнамском курортном Дананге, не отличается от других типов вируса, отмечают в ВОЗ

Мутации вируса случаются и они возможны, но при этом ни о какой повышенной заразности речи не идет – успокоил аудиторию представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк. Он также сказал, что причин для особой озабоченности нет. Между тем, власти страны проявили эту озабоченность в полной мере. Они закрыли авиасообщение с Данангом и ограничили передвижения наземного транспорта в город и из него на ближайшие 15 дней. Случилось это после того, как было зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом. При этом местные врачи уверяли, что состояние пациентов ухудшалось стремительно, переходя к тяжелому. Это позволило им сделать вывод об особой активности нового штамма COVID-19 и утверждать, что ранее он известен не был. Всего с начала пандемии во Вьетнаме коронавирусом заразилось около 500 человек.
2020-07-29T13:06:11+03:00
2020-07-29T13:06:11+03:00
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13:06, 29 июля 2020
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