COVID-19, вызвавший вспышку во вьетнамском курортном Дананге, не отличается от других типов вируса, отмечают в ВОЗ

Мутации вируса случаются и они возможны, но при этом ни о какой повышенной заразности речи не идет – успокоил аудиторию представитель ВОЗ во Вьетнаме Кидон Парк. Он также сказал, что причин для особой озабоченности нет. Между тем, власти страны проявили эту озабоченность в полной мере. Они закрыли авиасообщение с Данангом и ограничили передвижения наземного транспорта в город и из него на ближайшие 15 дней. Случилось это после того, как было зафиксировано несколько случаев заболевания коронавирусом. При этом местные врачи уверяли, что состояние пациентов ухудшалось стремительно, переходя к тяжелому. Это позволило им сделать вывод об особой активности нового штамма COVID-19 и утверждать, что ранее он известен не был. Всего с начала пандемии во Вьетнаме коронавирусом заразилось около 500 человек.