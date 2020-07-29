Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что минувшей ночью задержали более 30 сотрудников иностранной ЧВК

Правоохранительные органы Белоруссии утверждают, что минувшей ночью задержали более 30 человек, которые являются сотрудниками иностранной частной военной компании. Подробности операции пока не приводятся. Отметим, что эта информация государственного агентства БелТА.
2020-07-29T13:31:00+03:00
2020-07-29T13:31:31+03:00
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13:31, 29 июля 2020
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