Власти Испании уверены в безопасности посещения страны туристами

Ситуация с эпидемией полностью контролируется, об этом сообщила официальный представитель испанского правительства, министр финансов Мария Хесус Монтеро. Монтеро добавила, что превентивные меры работают, а большинство выявляемых случаев заражения – бессимптомные.

Несмотря на заявления испанских властей о безопасности своей страны, Великобритания ввела двухнедельный карантин для прибывающих из Испании. Это связано с тревожной статистикой не только в Испании, но и в других европейских странах. Об этом сказал британский премьер Борис Джонсон.

В числе прочих, британский министр транспорта Грант Шэппс будет вынужден отправиться на карантин после отпуска на испанских островах. Именно его ведомство объявило о введении этих ограничений.

Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект по тестированию пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон. Если результат анализа будет отрицательным, то через несколько дней будет проведен повторный тест. При отсутствии коронавируса в организме человека, двухнедельный карантин, введенный правительством, может быть сокращен вдвое.