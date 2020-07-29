Адвокат потерпевшей стороны утверждает, что в материалах дела о ДТП есть отказ Михаила Ефремова от признания вины

Адвокат потерпевшей стороны, Александр Добровинский утверждает, что в материалах дела о ДТП со смертельным исходом в Москве, есть отказ Михаила Ефремова от признания вины. Сегодня в Пресненском суде столицы должно было состояться предварительное слушание, однако из-за неявки адвокатов актера, его перенесли на завтра. Ефремова привезли в суд, он отказался от общения с журналистами. Напомним, — сейчас он находится под домашним арестом.