Главы крупнейших технологических компаний мира выступят сегодня с показаниями в Конгрессе США

Главы крупнейших технологических компаний мира — Amazon, Google, Apple и Facebook, выступят сегодня с показаниями в Конгрессе США. Американские конгрессмены более года проводили расследование на предмет подавления тех-гигантами конкуренции.

Самый богатый человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос, глава самой дорогой компании в мире Apple (стоимостью более 1 триллиона 600 миллиардов долларов) Тим Кук, глава Google Сундар Пичаи и глава Facebook Марк Цукерберг выступят совместно на слушаниях в Палате Представителей. Капитаны Новой Золой Эры, как их называют в прессе, попробуют убедить конгрессменов в том, что их компании не подавляют конкурентов и не наносят вред потребителям.

Эти слушания проходят по итогам более чем годовалого расследования антитрастового подкомитета комитета по юстиции и являются самым жестким действием Конгресса в отношении технологических компаний со времен попытки раздробить Microsoft более двадцати лет назад. Главы четырех компаний общей рыночной стоимостью почти пять триллионов долларов (что составляет четверть американского ВВП) будут пытаться доказать под присягой, что их компании, в конечном итоге, не такие уж и влиятельные. Все четверо будут выступать по видеосвязи, а слушания будут транслироваться онлайн в прямом эфире.

Параллельно с этим другие органы власти США ведут свои расследования в отношении Facebook, Apple и Google — против последнего американский Минюст может представить дело в самое ближайшее время.