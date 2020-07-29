Интернет-издание «Проект» подсчитало, что власти России потратили не менее 210 млрд. рублей на борьбу с коронавирусом

При этом большую часть средств, по сведениям журналистов, досталось Ростеху и министерству промышленности.

Выделять деньги на меры по борьбе с коронавирусом федеральный центр начал еще в марте. Первым стало постановление о финансировании закупок аппаратов ИВЛ, термометров и другого оборудования у компании Ростех, пишет интернет-издание «Проект». Госкорпорация, которую возглавляет близкий президенту Владимиру Путину Сергей Чемезов, по подсчетам журналистов, получила контрактов на 21 млрд рублей. Это больше, чем остальные из десятки поставщиков вместе взятые. Всего, по расчетам «Проекта», регионам и федеральным ведомствам были выделены 122 млрд руб. на закупки средств защиты, оборудования и переоснащение больниц. Почти 19 млрд. рублей получило министерство промышленности. Другими самыми крупными получателями оказались Минобороны и МВД. Издание отмечает, что невозможно определить на что потратили 20% выделенных средств. Многие госконтракты оказались засекреченными.

В свои расчеты авторы расследования не брали доплаты врачам, о которых объявил весной президент Владимир Путин.