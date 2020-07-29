Около 5,5 тысяч заболевших коронавирусом, по данным властей, выявлено в России за сутки

Это немногим больше, чем днем ранее.

Наибольший абсолютный прирост – в Москве. Он остается на одном уровне – за сутки в столице выявили свыше 670 заболевших, это число практически не снизилось. Свердловская область – единственный регион, где, помимо Москвы, прирост заразившихся больше 200 человек – причем за сутки он увеличился. Новых заболевших на этот раз не выявили только в одном регионе – Чукотском автономном округе. Наименьший же прирост в процентном соотношении оперативный штаб фиксирует в Карачаево-Черкессии, Подмосковье и Забайкальском крае.

Число умерших за сутки от коронавируса достигло 169 – это немногим больше, чем накануне, и почти в два раза больше, чем двумя днями ранее. Выздоровели же, как отмечается, свыше 8 тысяч человек. Общее же число заболевших коронавирусом в России вплотную приблизилось к 830 тысячам человек.

В мире по абсолютному приросту заболевших коронавирусом Россия накануне находилась на 7 месте.