Суд перенес на четверг предварительные слушания по делу о ДТП, по которому проходит Михаил Ефремов

Пресненский суд Москвы перенес на четверг предварительные слушания по делу о ДТП со смертельным исходом, по которому проходит актер Михаил Ефремов. Ранее об этом просили его адвокаты, поскольку они находятся в командировке.

Ефремова сегодня доставили в суд. Он отказался общаться с журналистами, в частности, не прояснил вопрос с признанием вины. Заседание проходило в закрытом режиме. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский утверждает, что Ефремов заявил, что является индивидуальным предпринимателем. Добровинский говорит, что в материалах дела есть отказ Ефремова признать свою вину.