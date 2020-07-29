Москва вернула Киеву ноту протеста из-за морского парада в Севастополе без рассмотрения

Об этом сообщает МИД. Украинские власти считают. Что Россия в очередной раз нарушила нормы международного права. Официальный представитель Киева при ООН Сергей Кислица, направил письмо генсеку организации. В июне украинские власти уже направляли ноту протеста Москве из-за парада в Крыму и на востоке Украины.