Москва вернула Киеву ноту протеста из-за морского парада в Севастополе без рассмотрения

Об этом сообщает МИД. Украинские власти считают. Что Россия в очередной раз нарушила нормы международного права. Официальный представитель Киева при ООН Сергей Кислица, направил письмо генсеку организации. В июне украинские власти уже направляли ноту протеста Москве из-за парада в Крыму и на востоке Украины.
2020-07-29T11:37:40+03:00
2020-07-29T11:37:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 29 июля 2020
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