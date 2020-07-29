Российские загранучреждения в Турции с сегодняшнего дня начали выдавать визы турецким гражданам и иностранцам с ВНЖ

Российские загранучреждения в Турции с сегодняшнего дня начали выдавать визы турецким гражданам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в стране. Дипломаты при этом будут требовать предъявить им результат теста на COVID-19, в противном случае пассажиров на рейсы допускать не будут.
2020-07-29T11:37:13+03:00
2020-07-29T11:37:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:37, 29 июля 2020
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