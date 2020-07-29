Российские загранучреждения в Турции с сегодняшнего дня начали выдавать визы турецким гражданам и иностранцам с ВНЖ

Российские загранучреждения в Турции с сегодняшнего дня начали выдавать визы турецким гражданам и иностранцам, которые имеют вид на жительство в стране. Дипломаты при этом будут требовать предъявить им результат теста на COVID-19, в противном случае пассажиров на рейсы допускать не будут.