По данным оперативного штаба, в Москве зафиксирован 671 новый случай заражения коронавирусом — это почти столько же, сколько накануне. Скончались 13 человек, днем ранее — 10. Согласно официальным данным, число летальных исходов из-за коронавируса в России выросло на 169. Днем ранее было 150. Новых случаев заражения вновь более 5 тысяч.
2020-07-29T11:36:12+03:00
2020-07-29T11:36:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:36, 29 июля 2020
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