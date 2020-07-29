По данным оперативного штаба, в Москве зафиксирован 671 новый случай заражения коронавирусом — это почти столько же, сколько накануне. Скончались 13 человек, днем ранее — 10. Согласно официальным данным, число летальных исходов из-за коронавируса в России выросло на 169. Днем ранее было 150. Новых случаев заражения вновь более 5 тысяч.