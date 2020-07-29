Между тем, актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, по данным источника агентства ТАСС, до сих пор не дал показаний по делу. Сейчас актер находится в Пресненском суде столицы, где должны пройти предварительные слушания. Ефремов отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он свою вину. Напомню, — сразу после ДТП он это сделал, затем адвокат стал все отрицать.
2020-07-29T11:31:15+03:00
2020-07-29T11:35:23+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683861-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:31, 29 июля 2020
Предварительные слушания по делу о ДТП с актёром Ефремовым перенесены на четверг из-за неявки адвоката актера. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял о возможности переноса, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргородская находятся в командировке.
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)