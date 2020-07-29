Предварительные слушания по делу о ДТП с актёром Ефремовым перенесены на четверг из-за неявки адвоката актера. Об этом сообщает «Интерфакс». Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявлял о возможности переноса, поскольку он и второй защитник актера Екатерина Шаргородская находятся в командировке.

Между тем, актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом, по данным источника агентства ТАСС, до сих пор не дал показаний по делу. Сейчас актер находится в Пресненском суде столицы, где должны пройти предварительные слушания. Ефремов отказался отвечать на вопросы журналистов, признает ли он свою вину. Напомню, — сразу после ДТП он это сделал, затем адвокат стал все отрицать.