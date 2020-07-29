Автоэксперт: Технология алкозамков пока вызывает противоречия, поэтому эффективность этой меры сомнительна

Минпромторг планирует до конца года разработать план по массовому внедрению алкозамков в автомобилях. Предполагается, что если машина уловит пары алкоголя, запустить двигатель не получится. Технология пока вызывает противоречия, поэтому перспективы и эффективность меры остаются сомнительными. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» автоэксперт Антон Чуйкин.

«Никто не скажет, в какой степени эта идея перспективна или эффективна, поскольку массового применения алкозамком в качестве не только наказания, но и предупреждения правонарушений, на сегодня отсутствует», — сказал он.

По мнению А.Чуйкина, технологически сделать так, чтобы машина могла распознавать, что алкоголем пахнет не от водителя, а от пассажира, сегодня невозможно. «Например, если человек уже попался, и ему ставят такой алкозамок, то все понятно, и в случае повторного попадания человек смирится с некоторыми ограничениями. А если с вами все в порядке, но ваш пассажир позволил рюмку горячительного? И это типовая ситуация, ее всегда приводят в пример при создании алкозамка. Машина не всегда может воспринять от кого запах. И если только представить, что алкозамки поставили на такси. Вы представляете, какое количество клиентов сразу окажутся отлученными от этого сервиса!? Пока вопросы есть, пока не понятно, как это будет работать», — пояснил он.

Сроки, заложенные Минпромторгом на разработку проекта, выглядят смело, но не кажутся реальными, полагает Антон Чуйкин.