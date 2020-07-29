Вероника Цепкало рассказала о давлении со стороны власти через детей

Представитель штаба и супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» о давлении со стороны власти через детей.

«Да, для меня была опасность после давления на моих детей. Сначала мы получили несколько сигналов, что моего супруга планируют арестовать. А потом в школу, где мои дети учатся, закончив 1 класс, пришли правоохранительные органы и стали собирать информацию против моих детей. Выясняли, какая я мать, много ли я провожу времени со своими детьми. Мне позвонили учителя и трясущимся голосом сообщили, что их заставляют подписать какие-то бумаги, написать заявления», — сказала она.

В.Цепкало также напомнила, что ее мужу – незарегистрированному кандидату в президенты Валерию Цепкало – пришлось уехать из страны. В данный момент он находится в России.

«Почему в Россию? Потому что между Белоруссией и Россией нет границ. Если он поехал бы через другую границу, его бы не выпустили по паспортной системе. А так можно было уехать из страны. Мы надеемся, что президент России не пойдет на то, чтобы выдать моего мужа Белоруссии», — отметила она.

По словам В.Цепкало, в Белоруссии вообще очень сложно «гарантировать человеку безопасность». «Потому что многих людей сажают просто по сфабрикованным делам. Но для нас уже дороги назад нет. И мы своим примером показали, что можно изменить ситуацию в стране», — отметила она.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты – А.Дмитриева, А.Канопацкой, А.Лукашенко, С.Тихановской, С.Черечня. Двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало — было отказано в регистрации.