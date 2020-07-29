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11:08, 29 июля 2020

Американская компания Apple продолжает удерживать первое место в списке самых дорогих брендов мира по версии Forbes

Верхняя часть табели о рангах за год не изменилась ее возглавляют те же компании, причем первые четыре либо сохранили, либо упрочили свои позиции. Исключение составляет замыкающий пятерку Facebook, который потерял более 20 процентов стоимости, но не дал конкурентам обойти себя. Второе место после Apple остается за другим информационным гигантом – Google, третье – у Microsoft. Вообще сектор IT имеет самое широкое представительство, хотя на четвертой строчке — торговая площадка Amazon, которая прибавила за год больше все — 40 процентов. Автомобильные концерны Mercedes и BMW серьезно сдали свои позиции, а Nissan и вовсе покинул первую сотню, равно как и популярные некогда Hewlett-Packard и Philips. Их место заняли небезызвестные бренды Hennessy и Nintendo. Аналитики отмечают, что пандемия может изменить картину. Компании, которые занимаются дистанционным бизнесом в состоянии потеснить признанных лидеров.

Общая стоимость самых популярных брендов первой сотни выросла на 21 миллиард долларов, теперь они в совокупности стоят более двух с половиной триллионов.



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