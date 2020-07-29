Во Всемирной организации здравоохранения уверены, что коронавирус не является сезонным заболеванием, его активность не зависит и от климатических условий, — об этом напомнила официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. Всемирная организация здравоохранения считает, что в большинстве стран снимать введенные ограничения из-за коронавируса пока рано.