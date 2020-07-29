В Российском фонде прямых инвестиций сравнили разработку вакцины против коронавируса с запуском первого спутника Земли

РФПИ финансирует создание препарата, в частности в центре имени Гамалеи, чья вакцина, как сообщается, может быть одобрена в течение двух недель.

Это как запуск первого искусственного спутника. «Американцы были удивлены, когда услышали сигнал спутника. То же самое с этой вакциной. Россия будет в этом первой», — заявил в интервью американскому телеканалу CNN гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. При этом он добавил, что российские ученые «сосредоточились не на том, чтобы быть первыми, а на том, чтобы защищать людей». Как сообщает телеканал, российские чиновники обещают к 10 августа получить одобрение вакцины, в то время как лаборатории по всему миру предупреждают о том, что предстоит еще много работы. При этом некоторые препараты уже на третьей стадии испытаний, а российский лишь завершает вторую – его пока тестируют лишь на малой группе — на десятках добровольцев. CNN обращает внимание, что Россия пока не обнародовала никаких научных данных по результатам испытания вакцины и проверить, действительно ли она безопасна и эффективна, не представляется возможным. Критики считают, что спешка с созданием препарата обусловлена давлением со стороны Кремля, который хочет, чтобы страна имела репутацию некой глобальной научной силы.

Ранее в центре имени Гамалеи рассказали изданию «Медуза», что к сентябрю вакцина может получить только временную регистрацию, а ее массовое производство начнется не раньше конца года.

72% россиян, как выяснили во ВЦИОМе, верят в эффективность прививок. Они считают, что таким способом можно предупредить инфекционные заболевания. Каждый восьмой россиянин придерживается противоположного мнения.