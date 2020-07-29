Пресненский суд Москвы в эти минуты должен приступить к рассмотрению дела актера Михаила Ефремова

Первое заседание – предварительное. Оно пройдет в закрытом от посторонних режиме. Здесь обычно рассматривают ходатайства сторон, решают вопрос о продлении меры пресечения, назначают дату слушаний по существу. Однако, как сказал «Эху» адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, ни он, ни второй защитник актера Екатерина Шаргородская сегодня в суд приехать не смогут, оба находятся в командировке. Поэтому, добавил он, суд должен будет назначить новую дату предварительных слушаний.

Тем временем сам Михаил Ефремов, который уже больше месяца находится под домашним арестом, прибыл на заседание. Около часа назад в сопровождении полицейского он вышел из квартиры и спустился к машине, окруженный плотным кольцом репортеров, фотографов и операторов. Ефремова обвиняют в ДТП со смертельным исходом, которое произошло в центре Москвы. После аварии экспертиза, как рассказывали полицейские, обнаружила в крови артиста следы алкоголя и наркотических веществ.

Сразу после аварии Михаил Ефремов говорил, что считает себя виновным. Однако позже его адвокат это отрицал. Эльман Пашаев говорил, что собрал достаточно доказательств невиновности артиста и будет добиваться оправдательного приговора.