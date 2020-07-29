За последние сутки в России выявлено 5 475 новых случаев коронавируса в 84 регионах, — сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом. Из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 169 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 8 116 человек.