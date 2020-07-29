Вероника Цепкало: Лукашенко создал все условия, чтобы вся страна переболела коронавирусом

Представитель штаба и супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «создал все условия для того, чтобы вся страна переболела коронавирусом». Такое мнение она высказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», прокомментировав его заявление о перенесенном заболевании «на ногах».

«Он создал все условия, чтобы вся страна переболела коронавирусом. Белоруссия – единственная страна, в которой не был объявлено пандемии, все работали в обычном режиме, работали детские сады. Видимо, главная задача Лукашенко, была – перезаразить весь народ коронавирусом. А потом по принципу: кто выживет — хорошо, кто не выживет — вам не повезло. Да, у нас все открыто, мы все переносим на ногах. И то, что он переболел – это не удивительно», — сказала она.

Также В.Цепкало отметила, что во время проходящих массовых митингах представители штаба стараются соблюдать меры предосторожности. «На акциях меры предосторожности. Мы стараемся дистанцию держать. Но люди хотят пообщаться, и сложно держать несколько тысяч людей на расстоянии», — сказал она.

В.Цепкало считает, что власти Белоруссии скрывают истинные цифры заболевших и умерших.

«От нас постоянно скрывают правду. Если послушать министра здравоохранения Белоруссии, который говорит, что ситуация под контролем, идет спад заболеваний коронавирусом, но одновременно глава Центризбиркома, которая говорит противоположное – в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы не можем наблюдателей допустить на участки, и хотим их количество сократить до минимума. Поэтому я думаю, что цифры, которые мы официальные видим, они очень занижены. Количество заболевших, мне кажется больше», — отметила она.