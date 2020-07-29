Представитель штаба и супруга незарегистрированного кандидата в президенты Валерия Цепкало Вероника Цепкало рассказала о предстоящем митинге, который пройдет 30 июля на площади Минска. О предстоящей встрече избирателей с кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской Вероника рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Акция широко анонсируется, мы начали за несколько дней информировать наших граждан о том, что митинг будет опять на площади «Парк Дружбы народов» в 18.00. Проведем небольшой концерт. Конечно, будет выступление Светланы Тихановской», — рассказала она.

По мнению В.Цепкало, в митинге, скорее всего, примет рекордное количество людей. На этом мероприятии кандидат Светлана Тихановская «расскажет о своих планах, и что она планирует провести в качестве главы государства».

«Светлана будет рассказывать, какие действия она проведет за эти шесть месяцев в должности президента, если ее поддержат», — сказала она.

По словам представителя штаба В.Цепкало, агитационные пикеты объединенного штаба Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой собирают тысячи людей по всей стране.

«Количество людей, которые приходят на митинг Тихановской просто поражает, речь идет о тысячах и тысячах граждан. С каждым митингом приходит все больше людей. Мы ездим сейчас по разным городам, и отмечу, что в каждом городе у нас огромное количество поддержки, люди приходят и пообщаться со Светланой и послушать ее программу, и взгляд на будущее. И завтра мы ожидаем, что количество людей будет еще больше», — отметила В.Цепкало.

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