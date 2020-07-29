Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект по тестированию пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон. Если результат анализа будет отрицательным, то через несколько дней будет проведен повторный тест. При отсутствии коронавируса в организме человека, двухнедельный карантин, введенный правительством, может быть сокращен вдвое.