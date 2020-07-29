Лондонский аэропорт Хитроу готовится запустить проект по тестированию пассажиров на коронавирус, чтобы спасти летний туристический сезон. Если результат анализа будет отрицательным, то через несколько дней будет проведен повторный тест. При отсутствии коронавируса в организме человека, двухнедельный карантин, введенный правительством, может быть сокращен вдвое.
2020-07-29T10:35:32+03:00
2020-07-29T10:35:32+03:00
https://echo.msk.ru/news/2683833-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:35, 29 июля 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Хочет ли Россия свободы? Алексею Пичугину исполнилось 58 лет В путинской России много суровых и несправедливых приговоров. Но ни один из них не является окончательным. Пока Алексей Пичугин сидит свой пожизненный срок, срок криминальной, тоталитарной России подходит к концу, поколение сменяется…
Популярное за неделю
28 июля: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)