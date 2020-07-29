Социальные сети удалили информацию о коронавирусе после того, как ее перепостил президент США

Из «Твиттера» президента США Дональда Трапма пропала публикация с сорокапятиминутным видео, на котором люди в халатах, на фоне здания, напоминающего белый дом, заявляли, что носить маски для борьбы с распространением коронавируса больше не нужно. Происходящее выглядело как официальная пресс-конференция, а её участники называли себя «передовыми врачами Америки». Они утверждали, что лекарство от новой болезни найдено – это гидроксихлорохин, цинк и цитромакс.

Вчера стало известно о том, что социальные сети Twitter, Youtube и Facebook удалили видео, о котором идёт речь. Как передает американский телеканал CNN, это связано с тем, что средства, о которых говорят люди на видео, уже тестировали на людях, и какого-либо влияния на ход заболевания они не оказали.

Из-за публикации этой записи администрация «Твиттера» на 12 часов ограничила работу учётной записи сына президента Дональда Трампа-младшего. Каких-либо сообщений об ограничениях аккаунта самого главы Белого дома не поступало.

Американский президент успел заявить, что не понимает, почему видео было удалено.