Михаил Ефремов, как ожидается, будет присутствовать на предварительных слушаниях по его делу, которые начинаются в Пресненском суде столицы. Заседание пройдет в закрытом режиме, должна быть определена дата рассмотрения дела по существу. Также может быть решен вопрос о продлении меры пресечения. Ефремов находится под домашним арестом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.