Михаил Ефремов, как ожидается, будет присутствовать на предварительных слушаниях по его делу, которые начинаются в Пресненском суде столицы. Заседание пройдет в закрытом режиме, должна быть определена дата рассмотрения дела по существу. Также может быть решен вопрос о продлении меры пресечения. Ефремов находится под домашним арестом. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло смерть человека.
2020-07-29T10:32:26+03:00
2020-07-29T10:33:34+03:00
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10:32, 29 июля 2020
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