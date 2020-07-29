Информация о тендерах на услуги для космической отрасли не будут появляться в открытом доступе

По проекту постановления правительства, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов, поставщики будут определяться закрытым способом. Это касается как научных исследований, так и разработки технологий и материалов.

Кроме того, по информации РБК, под это постановление подпадают сервисные услуги по ремонту, обслуживанию и утилизации космической техники. Заказчик будет размещать информацию о начале конкурса, но других данных в системе госзакупок не будет. Это позволит избежать утечки научных идей и разработок за рубеж, поскольку до этого публикации становились предметом тщательного анализа западных спецслужб.

Роскосмос предлагал ограничить доступ к подобной информации еще год назад, а в 2020-ом за это выступил и Минфин. Министерство финансов также предложило засекретить Госзакупки Росгвардии и Федеральной службы охраны.