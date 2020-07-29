Делегация из Ирана прибывает в Киев на переговоры о компенсации родным жертв катастрофы украинского лайнера

Он был сбит вблизи аэропорта в Тегеране 8 января.

«Принимая во внимание обстоятельства случившегося, есть все причины просить у Ирана заплатить самую высокую цену за то, что он сделал», — заявил ранее глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он лично собирается принять делегацию. По словам министра, Киев, который будет представлять интересы всех пострадавших сторон, настроен на конструктивные переговоры, но при этом будет отстаивать свою позицию принципиально. Пока никакой конкретики по поводу объема компенсации родным погибших нет – цифры, подчеркнул Кулеба, будут результатом консультаций с Тегераном. Украина хочет перевернуть эту страницу, но прежде необходимо все урегулировать. Пассажирский Боинг, вылетевший из Тегерана в Киев 8 января был сбит сразу после взлета. Все 167 человек на борту погибли. 11 из них были украинцами. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады. Спустя несколько дней Иран признал, что лайнер сбили его военные, но Тегеран настаивает на том, что это была человеческая ошибка. Киев в это не верит и требует всестороннего расследования и привлечения к ответственности всех виновных.

Переговоры Киева и Тегерана продлятся два дня.