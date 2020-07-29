Семь новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы во вьетнамском городе Дананг

Все они связаны с медицинскими учреждениями, где лечатся три пациента, ставшие в конце прошлой недели первыми инфицированными внутри страны за три месяца. Власти Вьетнама решили на две недели полностью прекратить сообщение с Данангом. В общественных местах введено обязательное ношение медицинских масок.

Во Всемирной организации здравоохранения констатируют, что жесткие меры не спасли страну от новой вспышки эпидемии. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

По последним данным, число заражений коронавирусом в мире постепенно приближается к 17 миллионам.