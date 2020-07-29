Власти США подозревают российские спецслужбы в распространении дезинформации о коронавирусе

Власти США, как передает агентство Associated Press, подозревают российские спецслужбы в распространении дезинформации о коронавирусе. Для этого задействованы англоязычные сайты, говорят в американской администрации.

Главная цель организаторов новой кампании, как говорят источники в Белом доме – дальнейшее усугубление кризиса в Штатах в преддверии президентских выборов. Собеседники агентства АР утверждают, что дезинформацию распространяют три сайта, которые ориентированы на жителей США и западных стран. Причем известны даже имена подозреваемых: это некто Денис Тюрин и Александр Старунский. Ранее они занимали высокие должности в Главном управлении Генштаба России, бывшей ГРУ. Эти люди, по данным американских спецслужб, были связаны с агентство InfoRos, которое управляет тремя сайтами — InfoRos.ru, Infobrics. org и OneWorld.press. С мая по июль там были опубликованы 150 статей, которые приковали к себе внимание. Все они касались реакции на пандемию коронавируса и либо поддерживали Россию, либо очерняли США, отмечал собеседник АР. Ранее европейская неправительственная организация EU DisinfoLab утверждала, что сайты InfoRos и One World могут быть связаны с российским государством. Также были выявлены финансовые связи между агентством InfoRos и российским правительством.

В Москве неоднократно отвергали обвинения в распространении дезинформации о вирусе.