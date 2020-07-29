Суд может перенести первое заседание по делу Ефремова о смертельном ДТП, в связи с отсутствием адвокатов в Москве

Пресненский суд Москвы может перенести запланированное на среду предварительное слушание по делу заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Эльман Пашаев это связано с тем, что и он, и второй защитник актера Екатерина Шаргородская находятся в командировке.

«Без адвоката нельзя судить человека. Я и Шаргородская находимся в командировке, возвращаемся только сегодня ночью. Сегодня суд должен назначить другое число этого заседания», — сказал Э.Пашаев.