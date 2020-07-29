Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун вновь объявил голодовку

Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, который обвиняется в мошенничестве и получении взяток, вновь объявил голодовку. Как сообщает его супруга, Юлия Шестун, он требует возвращения к изначальному графику судебных заседаний. 30 июля в Подольском городском суде должно пройти очередное заседание по делу Шестуна.
2020-07-29T09:34:08+03:00
2020-07-29T09:34:08+03:00
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09:34, 29 июля 2020
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