Сегодня утром в Москве затруднено движение транспорта на юго-востоке

Около шести часов на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы столкнулись автобус и «Газель». Погиб один человек, шестеро пострадали. По предварительным данным, водитель «Газели» сильно превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. Не исключено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.