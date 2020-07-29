В США объявлены номинанты на телевизионную премию «Эмми», которая будет вручаться 72-й раз и станет первой среди важнейших наград в индустрии развлечений, присуждаемых с момента начала эпидемии коронавируса. Главной отличительной чертой этой номинации стала инклюзивность и разнообразие.

Лидером по числу номинаций стал минисериал телекомпании HBO «Хранители» (адаптация знакового графического романа 80-х годов прошлого века), отразивший американскую расовую травму и теорию превосходства белой расы, превалировавшей в стране долгое время. Хранители получили 26 номинаций. Следом идет комедия от компании Amazon «Удивительная миссис Мейзел» с 20 номинациями, за ней — криминальная драма от Нетфликса «Озарк» с 18 выдвижениями. На лучшую драму номинированы сериалы «Лучше звоните Солу» (спин-офф легендарного сериала «Во все тяжкие»), «Корона», «Убивая Еву», «Рассказ служанки», «Озарк», «Мандалорец», «Очень странные дела» и «Наследники». Среди номинантов на лучший минисериал — «Повсюду тлеют пожары», рассказывающий о расовой несправедливости, «Миссис Америка» — о борьбе американских феминисток за свои права в 70-е и 80-е годы, и «Неортодоксальная» — минисериал, снятый по мотивам автобиографии, о том, как 19-летняя еврейка сбегает из ультраортодоксальной общины в Уильямсбурге, в Нью-Йорке.

Лидером по числу номинаций среди телевизионных компаний стал Netflix, продукция которого получила в общей сложности 160 выдвижений на премию «Эмми» в этом году.