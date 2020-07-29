Белый дом считает, что штаты должны вернуться к более строгим санитарным мерам в связи с ростом числа зараженных COVID

Белый дом считает, что более 20 американских штатов должны вернуться к более строгим санитарным ограничением в связи с ростом числа зараженных коронавирусом. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на доклад, подготовленный по распоряжению правительства. Согласно официальным данным, в США выявлено более 4 миллионов случаев заражения вирусом. Скончались почти 150 тысяч человек.
2020-07-29T09:11:14+03:00
2020-07-29T09:11:14+03:00
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09:11, 29 июля 2020
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