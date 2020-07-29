Премьер-министра Армении и членов правительства дополнительно протестировали на COVID-19 после возвращения из Минска

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна и членов правительства дополнительно протестировали на COVID-19 после возвращения из Минска. Об этом сообщила одной из местных газет пресс-секретарь армянского премьера Манэ Геворкян. Пашинян участвовал в заседании Совета ЕАЭС в белорусской столице 17 июля. Он уже перенес коронавирус.

Накануне Александр Лукашенко признался, что перенес вирус, но бессимптомно.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина все в порядке со здоровьем. В последний раз президенты России и Белоруссии встречались 30 июня на открытии памятника в Тверской области.